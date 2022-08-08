Эрдоган рассказал о бесперебойном потоке судов по «продуктовой сделке»

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Корабли, груженые сельскохозяйственной продукцией, идут бесперебойно после заключения «продуктовой сделки» в Стамбуле, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Во время встречи с послами в Анкаре турецкий лидер отметил, что власти страны выполнили все условия четырехстороннего соглашения о создании зернового коридора, сообщает РИА Новости. Эрдоган подчеркнул, что таким образом Турция внесла вклад в мировую безопасность на фоне продовольственного кризиса.

Переговоры в Анталье и Стамбуле (по Украине. — NEWS.ru) к сожалению, не привели к прекращению огня и стабилизации ситуации. Но мы не оставили свои усилия. Мы обеспечили выполнение соглашения о зерновом коридоре. Таким образом, мы внесли свой вклад в мировую безопасность поставок во время продовольственного кризиса, корабли идут, — заявил Эрдоган.

Россия и Украина 22 июля подписали «продуктовую сделку» с ООН и Турцией в Стамбуле. Она предполагает, что зерновые культуры, продовольствие и удобрения будут вывозиться через три порта, в том числе через Одессу. Также в ходе переговоров было принято решение о создании Совместного координационного центра для мониторинга реализации Черноморской инициативы.

7 августа стамбульский Совместный координационный центр (СКЦ) дал разрешение сухогрузам Polarnet и Rojen, перевозящим зерно с Украины, на проход через пролив Босфор. Проверка судов продолжалась около двух часов.