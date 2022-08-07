Двум сухогрузам с украинским зерном разрешили пройти через Босфор

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Стамбульский Совместный координационный центр (СКЦ) дал разрешение сухогрузам Polarnet и Rojen, перевозящим зерно с Украины, на проход через пролив Босфор, сообщается на сайте Минобороны Турции. Проверка судов продолжалась около двух часов.

В ведомстве уточнили, что Polarnet доставит 12 тысяч тонн кукурузы в порт Деринсе в турецкой провинции Коджаэли. Rojen с 13 тысячами тонн кукурузы на борту направился в британский Тиспорт.

Кроме того, СКЦ также выдал разрешение турецкому судну OSPREY S следовать на Украину для вывоза сельхозпродукции.

Ранее сообщалось, что утром 7 августа из Одессы и Черноморска вышли четыре судна с украинским зерном. Они доставят кукурузу и подсолнечник в турецкие Искендерун и Стамбул, а также в Италию и Китай.

22 июля Россия и Украина при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подписали «продуктовую сделку». Стороны договорились за 120 дней вывезти застрявшее в украинских портах зерно. Параллельно ЕС дал обещание снять санкции в отношении Москвы, ограничивающие поставку российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.