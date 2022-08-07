Из украинских портов вышли четыре судна с зерном

Фото: Shutterstock

Погрузка зерна на корабль

Четыре судна с сельхозпродукцией вышли из украинских портов утром 7 августа. Суммарно их груз составляет 170 тысяч тонн зерна, сообщил в Twitter министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он уточнил, что речь идет о судах Mustafa Necati, Star Helena, Glory и Riva Wind. В администрации морских портов Украины отметили, что три сухогруза вышли из Черноморска и еще один — из Одессы.

Информацию об отправке судов подтвердили в Минобороны Турции. В ведомстве пояснили, что суда следуют в турецкие города Искендерун и Стамбул, а также в Италию и Китай. Они везут подсолнечник, кукурузу и подсолнечное масло.

Ранее в Киеве заявили, что планируют задействовать ежемесячно свыше 100 судов для реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов Одессы, Черноморска и Южного. Предполагается транспортировать от трех миллионов тонн агропродукции в месяц.

22 июля Россия и Украина при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подписали «продуктовую сделку». Стороны договорились за 120 дней вывезти застрявшее в украинских портах зерно. Параллельно ЕС дал обещание снять санкции в отношении Москвы, ограничивающие поставку российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.