Энергоэксперт заподозрил Украину в желании даром получать нефть от Запада Энергоэксперт Юшков рассказал о намеках Украины на бесплатные поставки нефти с Запада

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Говоря об угрозе иссякания своих запасов топлива, Украина намекает Западу, что нефть должна поставляться стране бесплатно в рамках гуманитарной или военной помощи, рассказал в беседе с Lenta.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Я думаю, что здесь смысл не в том, что топливо будет заканчиваться, а в том, чтобы акцентировать на этом внимание. Чтобы топливо поступало, в том числе в рамках гуманитарных поставок или военной помощи, безвозмездно, — высказал мнение эксперт.

По мнению Игоря Юшкова, Запад делает ставку на украинское контрнаступление, но оно невозможно без топлива для техники. И своими заявлениями о недостатке горючего Киев намекает на то, что нефть тоже необходимо считать помощью в контрнаступлении и отдавать ее бесплатно.

Логика у подобных заявлений в том, чтобы западные союзники Украины относились к поставляемой нефти не как к товару, а как к некой помощи, за которую Киев не должен платить, продолжил аналитик.

Ранее замминистра энергетики Украины Николай Колесник пожаловался на критически малые запасы топлива в стране. По его словам, если поставки прекратятся, нефти в республике хватит лишь на 10–30 дней.