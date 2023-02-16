Экс-депутат Рады предположил, чем обернется поездка Байдена в Польшу Экс-депутат Рады Олейник: после визита Байдена в Польшу могут открыть второй фронт

Фото: Ssgt. Philip Steiner/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польский солдат занимает пост охраны на гусеничной боевой машине пехоты-амфибии BWP-1

Президент США Джо Байден 22 февраля посетит Польшу с рабочим визитом и за его поездкой нужно следить, рассказал в разговоре с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Николай Олейник. Он сделал несколько предположений, включая открытие второго фронта. Собеседник считает, что после визита главы Белого дома в Польшу возможен анонс совместных учений Польши и Украины, после чего может последовать провокация против Белоруссии, чтобы отвлечь внимание России.

Байден 22 февраля летит в Польшу. За этой поездкой надо следить. Почему? Возможно, Байден летит, чтобы дать добро, чтобы они готовились открывать второй фронт. Это Польша, Прибалтика, румыны. Вариант может быть любым. Например, общие учения Польши и Украины. Закон это позволяет. А затем провокация против Белоруссии, чтобы отвлечь внимание России, — считает Олейник.

Ранее Dziennik Gazeta Prawna сообщала, что Зеленский посетит Польшу во время предстоящего визита в республику президента США. Отмечалось, что МИД Польши не подтверждал эту информацию. В издании отметили, что Зеленский попытается представить свой план достижения мира.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал на 23 и 24 февраля «великие события», которые «Россия запомнит». По его словам, они будут происходить «на всех уровнях». Кулеба предупредил о резолюции ГА ООН, которая носит декларативный характер и ни к чему страны не обязывает.