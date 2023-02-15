Стало известно, где встретятся Байден и Зеленский Dziennik Gazeta Prawna: Байден встретится с Зеленским во время визита в Польшу

Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Ppress

Украинский лидер Владимир Зеленский посетит Польшу во время предстоящего визита в республику президента США Джо Байдена, которые состоится 20-22 февраля, сообщило польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на свои источники. Отмечается, что МИД Польши пока не подтверждал эту информацию. В издании отметили, что Зеленский попытается представить свой план достижения мира.

Это будет официальный полномасштабный визит Зеленского в Польшу, — передает издание.

Ранее стало известно, что в ООН обсуждают «мирную» антироссийскую резолюцию по Украине. В Генассамблее всемирной организации обсуждается проект резолюции о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине». Первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова прежде говорила о том, что Киев намерен внести резолюцию о специальном трибунале в отношении Москвы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал на 23 и 24 февраля «великие события», которые «Россия запомнит». Они будут происходить «на всех уровнях», уточнил он. Кулеба предупредил о резолюции ГА ООН, которая носит декларативный характер и ни к чему страны не обязывает.