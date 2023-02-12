В ООН обсуждают «мирную» антироссийскую резолюцию по Украине РИА Новости: в ООН обсуждают «мирную» антироссийскую резолюцию по Украине

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Антироссийский проект резолюции ГА ООН о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине», обсуждается в Генассамблее, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники во всемирной организации. По их данным, составившие документ авторы придерживаются украинского взгляда на «справедливый мир».

Агентство отмечает, что проголосовать за резолюцию может быть предложено в ходе чрезвычайной специальной сессии ГА ООН, которая возобновит работу 22 февраля. Страны Запада, в том числе Украина, созывают сессию, приурочивая ее к годовщине начала спецоперации России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал на 23 и 24 февраля «великие события», которые «Россия запомнит». Они будут происходить «на всех уровнях», уточнил он. Кулеба предупредил о резолюции ГА ООН, которая носит декларативный характер и ни к чему страны не обязывает.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что антироссийскую резолюцию планируют вынести на Генассамблею ООН 24 февраля. По его данным, в Киеве рассчитывают за счет нее получить максимальную поддержку. Первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова говорила о том, что Киев намерен внести резолюцию о специальном трибунале в отношении Москвы.