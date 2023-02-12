На Украине пообещали к 24 февраля «великие события» Кулеба анонсировал на 23 и 24 февраля «великие события», которые «запомнит Россия»

Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 23 и 24 февраля в международной политике произойдут «большие события». Он ни на что не указал конкретно, лишь уточнив, что их «запомнит Россия», сообщает РИА Новости.

23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут великие события. <...> Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях, — пообещал дипломат.

Кулеба добавил, что к годовщине начала Москвой специальной военной операции пройдут обсуждения, посвященные украинскому конфликту. По его словам, грядущие решения будут касаться новых санкций в отношении России и поставок оружия.

Кулеба говорил о политических и дипломатических решениях, упомянув ООН. В конце 2022 года украинский дипломат заявил, что Киев хотел бы организовать мирный саммит при посредничестве генсека ООН.

Ранее стало известно, что в ООН обсуждают «мирную» антироссийскую резолюцию по Украине. В Генассамблее всемирной организации обсуждается проект резолюции о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине». Первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова прежде говорила о том, что Киев намерен внести резолюцию о специальном трибунале в отношении Москвы.