Экс-депутат Европарламента оценил заявления Зеленского о членстве в НАТО Бывший депутат ЕП Филиппо: Зеленский развяжет третью мировую войну ради членства в НАТО

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global look Press

Владимир Зеленский

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о членстве этой страны в НАТО могут привести к третьей мировой войне, заявил бывший депутат Европарламента Флориан Филлипо. Таким образом он в своем Twitter прокомментировал слова украинского лидера о возможном ступлении в Альянс.

Зеленский снова капризничает. Теперь он развенчивает сомнения по поводу членства Украины в НАТО, — написал экс-депутат.

Политик добавил - проблема заключается в том, что речь идет о принятии в НАТО «ультракоррумпированной страны», чье членство может привести к глобальной войне.

Ранее бывший советник второго украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад своим отказом принять Киев в НАТО и Евросоюз «сдал» ее интересы. Он предположил, что США перестанут передавать Украине деньги уже летом, в результате чего страна встанет перед экономической пропастью.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в апреле заявил, что украинский конфликт закончится, когда Европа и США перестанут финансировать Киев, так как Украина является несуществующей страной в финансовом плане.