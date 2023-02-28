Экономист: ЕС принял новый пакет санкций против России ради пиара Экономист Адамидов: ЕС принял новый пакет санкций против России ради политического пиара

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Десятый пакет санкций Евросоюза принят ради политического пиара, заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» экономист Дмитрий Адамидов. По его словам, западные политики хотят «покричать и объявить о победе», но на самом деле лишь сотрясают воздух. Эксперт подчеркнул, что пакеты санкций против Москвы будут утверждать до тех пор, пока в Европе не поменяются правительства и политические элиты.

Конкретные политики на Западе озабочены лоббизмом и заявлениями, они не отстаивают общеэкономических интересов своих стран, а заинтересованы только в пиаре, что-то там прокричать и объявить о победе, — констатирует Адамидов.

ЕС решился на разрушительные для себя санкции по нефти и углю из-за разрыв между политикой и экономикой в регионе, уверен эксперт. Еврокомиссия не отстаивает экономические интересы своих стран, поскольку действия правительства не согласованы с бизнесом. Экономист отметил, что в России наблюдается противоположная ситуация. Он пояснил, что вся отечественная торговля направлена на получение экспортной выручки, которая затем инвестируется в реальный сектор экономики.

ЕС ввел в действие 10-й пакет санкций против России, в который включены Минобороны РФ и Служба внешней разведки, предприятие «Росатомфлот», медиагруппа «Россия сегодня», Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф Банк. Кроме того, в черный список попали глава Россотрудничества Евгений Примаков, хирург Леонид Рошаль, глава СПЧ Валерий Фадеев, омбудсмен Татьяна Москалькова и зампред правительства Московской области Вячеслав Духин — за эвакуацию детей из зоны спецоперации. Всего ограничения введены в отношении 87 физических и 34 юридических лиц.