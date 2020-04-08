Два заражённых коронавирусом пациента умерли на Украине

https://static.news.ru/photo/0aa10a50-79a3-11ea-bdc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Глава администрации Кировоградской области Украины рассказал о последствиях распространения коронавируса в регионе. Два человека, заражённых COVID-19, погибли.

Одной из пациенток было 84 года, другой — 78 лет.

Женщина слишком поздно обратилась за медицинской помощью, провела в больнице около 7 минут, — подчеркнул политик.

Всего в области зафиксировано 76 случаев инфицирования, отметил он в Facebook. В настоящий момент родственников заболевших проверяют на COVID-19.

Как ранее писал NEWS.ru, украинские медики зафиксировали 206 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки.

Это максимальный прирост больных с начала распространения инфекции в стране. Днём ранее оперштаб сообщал о 143 новых случаях.