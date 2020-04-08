Два заражённых коронавирусом пациента умерли на Украине

Глава администрации Кировоградской области Украины рассказал о последствиях распространения коронавируса в регионе. Два человека, заражённых COVID-19, погибли.
Одной из пациенток было 84 года, другой — 78 лет.
Женщина слишком поздно обратилась за медицинской помощью, провела в больнице около 7 минут, — подчеркнул политик.
Всего в области зафиксировано 76 случаев инфицирования,
Как ранее писал NEWS.ru, украинские медики зафиксировали 206 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки.
Это максимальный прирост больных с начала распространения инфекции в стране. Днём ранее оперштаб сообщал о 143 новых случаях.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен