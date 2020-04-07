На Украине за сутки зафиксировано более 200 случаев заражения

https://static.news.ru/photo/53b3804e-796a-11ea-b0bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские медики зафиксировали 206 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Об этом сообщили в украинском Минздраве.

По данным на 09:00 (8 апреля), на Украине 1668 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели, — отметили в ведомстве.

Это максимальный прирост больных с начала распространения инфекции в стране. Днём ранее оперштаб сообщил о 143 новых случаях, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа украинских врачей предложила использовать специальные пакеты в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших коронавирусом. Речь идёт о пакетах для неинвазивного CPAP — искусственной вентиляции лёгких постоянным положительным давлением. Врач из Харькова Елизавета Шилова заявила, что к данному методу на Украине прибегали ещё 20 лет назад, когда не хватало аппаратов ИВЛ.