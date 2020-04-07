«Пакеты на голову»: врачи в Харькове нашли замену аппаратам ИВЛ

https://static.news.ru/photo/56939a94-7931-11ea-beca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа украинских врачей предложила использовать специальные пакеты в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших коронавирусом. Речь идёт о пакетах для неинвазивного CPAP — искусственной вентиляции лёгких постоянным положительным давлением.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила врач из Харькова Елизавета Шилова. По её словам, к данному методу на Украине прибегали ещё 20 лет назад, когда не хватало аппаратов ИВЛ.

Пакеты спасли тогда не одну жизнь. А почему бы нет?! — заметила врач.

Она добавила, что и при этом методе лечения есть сложности. Когда одеваешь на голову некоторые пакеты, от запаха полиэтилена дурно становилось даже здоровым, отметила Шилова.

Вся эта история напоминает мне где-то фильмы про апокалиптическое будущее, когда люди объединяются перед общей внешней угрозой и у них каким-то чудом получается выжить. Да, это не полная победа над COVID-19. Но это наш маленький шаг в её сторону, — заявила врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что трансплантолог Михаил Каабак заявил: он позитивно оценивает ожидаемое появление анализа на антитела против коронавируса. Анализ покажет возможности человеческого иммунитета против COVID-19. По словам врача, хорошим иммунитетом могут обладать до 80% людей. Каабак не считает, что человечество быстро найдёт действенное лечение или создаст вакцину от COVID-19, но пандемия, по его мнению, стихнет сама собой.