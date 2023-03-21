Датского сжигателя Корана не впустили в Великобританию ITV: датчанину Палудану, известному акциями с сожжением Корана, запретили въезд в Британию

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Лидеру датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмусу Палудану запретили въезд на территорию Великобритании. Это произошло после того, как он объявил о намерении провести очередную акцию с сожжением Корана в этой стране. Решение озвучил заместитель главы МВД Соединенного Королевства по вопросам безопасности Том Тугендхат. Его слова приводит телеканал ITV.

Я могу сообщить палате общин, что господин Палудан был внесен в список предупреждений, поэтому его поездка в Соединенное Королевство не будет способствовать общественному благу и ему не будет разрешен доступ, — сказал Тугендхат.

Ранее Палудан разместил в своем аккаунте в Twitter сообщение о намерении сжечь Коран на площади в городе Уэйкфилд в графстве Уэст-Йоркшир.

21 января Расмус Палудан провел в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Он заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию. Акция была проведена с разрешения местных властей.

В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольм не получит поддержки от Анкары по ратификации документа о вступлении в НАТО.

Палудан в свою очередь заявил, что будет продолжать совершать аналогичные действия до тех пор, пока Эрдоган не даст «зеленый свет» Швеции на вступление в Альянс. 27 января он подкрепил слова делом, повторив акцию по сожжению Корана у мечети в Копенгагене, а также пригрозил сделать то же самое у посольства Турции в датской столице. Позднее аналогичная акция была проведена у консульского отдела посольства РФ в Дании.