«Дай хоть швабру»: полковник раскрыл изъяны немецких Skyranger 35 для ВСУ

Немецкие системы Skyranger 35, предназначенные для поставок ВСУ, обладают низкой точностью прицеливания, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Виктор Баранец. По его словам, ограниченная маневренность этих ЗСУ делает их уязвимыми для атак со стороны российской армии.

Skyranger 35 не пользуется большой популярностью на международном рынке вооружений. Германия уже много раз выставляла ее на продажу, но по пальцам можно пересчитать страны, которые ее купили. У Skyranger 35 есть несколько изъянов. Во-первых, она бьет не очень далеко. Во-вторых, прицельность у этой системы очень слабая. Требуется очень большой расход снарядов для того, чтобы поразить быстро летящую цель. Если чуть ли не весь боекомплект израсходуют, может, собьют один–два наших беспилотника. Это очень затратная система, — высказался Баранец.

Он подчеркнул, что у Украины нет средств для приобретения Skyranger 35, и все расчеты ведутся в счет аванса. По мнению полковника, в Евросоюзе было принято решение оплачивать такие вооружения деньгами, украденными у России.

Плюс эта система достаточно малоподвижная, у нее очень малая скорость перемещения. И если они не уносят ноги, то им моментально прилетает «Калибр», «Искандер» или «Кинжал». Немцы это прекрасно понимают и видят, что покупательной способности у этой системы нет. Поэтому решили впарить ее Киеву. Украинцам сейчас дай хоть швабру, лишь бы оно было немецкое. Такой менталитет у солдат и офицеров ВСУ, — заключил Баранец.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall намерен отправить на Украину дополнительные системы ПВО Skyranger 35. Как сообщает пресс-служба компании, финансирование этих поставок обеспечит одна из стран Евросоюза, используя средства от замороженных активов России.