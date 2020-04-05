Daily Mail: коронавирус мог появиться из-за утечки в лабораториях в Ухани

https://static.news.ru/photo/ca1ab132-77c4-11ea-9bb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Steffen/dpa/Global Look Press

Британские политики не исключают, что коронавирус мог появиться из-за утечки в лабораториях Института вирусологии в китайском городе Ухани.

Издание Daily Mail сообщает , что британские власти не исключают вспышки коронавирусной инфекции в китайском городе Ухани из-за утечки в лаборатории. Там расположен НИИ вирусологии под управлением Китайской академии наук.

В Ухани находится Институт вирусологии, самая передовая лаборатория такого типа на материковой части Китая, — отмечают в издании.

Издание приводит мнение американского эксперта по биобезопасности, профессора Ричарда Эбрайта, который считает, что вирусы в лабораториях НИИ КНР изучали с нарушением техники безопасности. Он сообщил, что китайские учёные занизили класс защиты при исследовании вируса.

Работа с вирусами, опыты с животными представляют значительный риск заражения работника лаборатории, а затем общественности, — привели слова Ричарда Эбрайта в Daily Mail.

Однако, несмотря на это открытие, правительство Великобритании придерживается официальной версии распространения вируса — эпицентром стал рынок с дикими животными в Ухани. Но версия о том, что вирус мог произойти из-за утечки в лаборатории, «не сбрасывается со счетов».

Институт стоимостью $36 млн расположен в десяти милях от печально известного рынка с дикими животными, — сообщили в Daily Mail.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын главного редактора RT Маргариты Симоньян и режиссёра Тиграна Кеосаяна рассказал о своей версии происхождения коронавируса. Он сообщил, что в распространении вируса виноваты китайцы, которые ели летучих мышей.