Члены королевской семьи прибыли к Елизавете II в замок Балморал

Фото: NEIL HALL/EPA/ТАСС

Высокопоставленные члены королевской семьи прибыли к Елизавете II в шотландский замок Балморал, пишет The Guardian. В сети появились кадры прибытия членов семьи королевы.

На фотографии изображен принц Уильям (внук королевы) за рулем внедорожника, принц Эдвард (третий сын Елизаветы II) и принц Эндрю (второй сын) со своей супругой Софией.

Граждане Великобритании начали возлагать цвета у резиденции королевы в центре Лондона. Под стенами здания собрались сотни британцев, которые стояли под проливным дождем, передает Sky News.

Ранее сообщалось, что принц Гарри (внук) и его супруга Меган Маркл выехали в замок Балморал. Чета находилась в Германии в момент, когда стала поступать информация об ухудшившемся состоянии монархини. Позже выяснилось, что супруги приедут в замок раздельно.

Агентство Reuters ранее сообщило, что вступившая в должность премьер-министра Великобритании Лиз Трасс не планирует 8 или 9 сентября лететь к королеве.