Число жертв авиакатастрофы в Колумбии резко увеличилось

Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета Hercules C-130 в департаменте Путумайо на юге Колумбии увеличилось до 34, сообщил телеканал Caracol со ссылкой на губернатора департамента Джона Молину. По его словам, еще 21 человек числится пропавшим без вести.

Число раненых составляет 77 человек, 43 пострадавших были перевезены в Боготу. На место авиакатастрофы дополнительно направлены медицинский вертолет и бригада спасателей. Кроме того, туда выдвинулась следственная группа для установления причин крушения воздушного судна.

Ранее выяснилось, что по меньшей мере восемь военных погибли в результате крушения самолета Hercules C-130 ВВС Колумбии, о чем говорил губернатор департамента Путумайо. По его уточнениям на тот момент, 15 человек находились в критическом состоянии.

Кроме того, 73 человека были ранены, говорится в материале. Воздушное судно потерпело крушение вскоре после взлета в муниципалитете Пуэрто-Легисамо на юге Колумбии. Самолет начал падать, не набрав большую высоту. Всего на борту находилось более 100 солдат.