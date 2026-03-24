24 марта 2026 в 03:36

Число жертв авиакатастрофы в Колумбии резко увеличилось

Число жертв авиакатастрофы в Колумбии увеличилось до 34

Фото: Hans Blossey/imageBROKER.com/Global Look Press
Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета Hercules C-130 в департаменте Путумайо на юге Колумбии увеличилось до 34, сообщил телеканал Caracol со ссылкой на губернатора департамента Джона Молину. По его словам, еще 21 человек числится пропавшим без вести.

Число раненых составляет 77 человек, 43 пострадавших были перевезены в Боготу. На место авиакатастрофы дополнительно направлены медицинский вертолет и бригада спасателей. Кроме того, туда выдвинулась следственная группа для установления причин крушения воздушного судна.

Ранее выяснилось, что по меньшей мере восемь военных погибли в результате крушения самолета Hercules C-130 ВВС Колумбии, о чем говорил губернатор департамента Путумайо. По его уточнениям на тот момент, 15 человек находились в критическом состоянии.

Кроме того, 73 человека были ранены, говорится в материале. Воздушное судно потерпело крушение вскоре после взлета в муниципалитете Пуэрто-Легисамо на юге Колумбии. Самолет начал падать, не набрав большую высоту. Всего на борту находилось более 100 солдат.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС РФ активно выдавили солдат ВСУ из Червоного в ДНР
На $67 млрд больше, чем в Ираке: сколько США тратят на войну с Ираном
Россиян предупредили о штрафе за хранение мебели на балконе
Китай начал тренировки по уничтожению HIMARS
Что известно об атаке украинских БПЛА на Севастополь
Число жертв авиакатастрофы в Колумбии резко увеличилось
КНДР внесла поправки в конституцию
Взрыв в жилом доме в Севастополе 24 марта: что известно, сколько жертв
Россиянам рассказали, что нужно сделать на даче до конца марта
Постпред РФ в Женеве раскрыл условия диалога с США о ядерном соглашении
Учителям в России предложили значительно увеличить зарплату
Враг номер один: Карлсон вместо Трампа — кто будет новым президентом США
Число пострадавших при взрыве в Севастополе увеличилось
Советник верховного лидера Ирана назвал условие прекращения конфликта
В ГОСТе собираются прописать особые зоны на детских площадках
Пять дней до катастрофы: как Иран ответит на новый ультиматум Трампа
С экс-замминистра обороны РФ принудительно взыщут миллиарды рублей
Место взрыва в Севастополе сняли на видео
Раскрыта система приоритетов Киева в обмене пленными
При взрыве в Севастополе повреждены два дома, начался пожар
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
