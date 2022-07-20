Число кандидатов на пост премьера Британии сократилось до двух Sky News: Лиз Трасс и Риши Сунак вышли в финал выборов премьера Британии

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Лиз Трасс

В финал выборов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии по результатам пятого тура голосования прошли экс-глава Минфина Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс, сообщает телеканал Sky News. Из гонки выбыла бывшая замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, набравшая 105 голосов. Победитель гонки определится 5 сентября.

Так, лидирующую позицию по-прежнему занимает Сунак, за которого проголосовали 137 человек, а на втором месте расположилась Трасс, которая набрала 113 голосов. Отмечается, что два бюллетеня были испорчены, один человек воздержался от голосования.

Перед финальным голосованием депутатов консервативной партии Трасс и Сунаку выделено полтора месяца для проведения предвыборной кампании.

Всего за должность премьера страны боролись 11 кандидатов, часть из них отсеялась на более ранних этапах. В частности, глава Минтранса Грант Шаппс, экс-глава Минздрава Саджид Джавид и экс-зампред Консервативной партии Рехман Чишти отозвали свои кандидатуры.

Борьба за лидерство в Консервативной партии и пост премьера началась после того, как 7 июля Борис Джонсон объявил об уходе в отставку. Политик пообещал максимальную поддержку будущему лидеру консерваторов и кабмина.