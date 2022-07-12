Стало известно, сколько кандидатов поборются за пост премьера Британии 8 кандидатов поборются за должность премьера Великобритании

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Лиз Трасс

За должность премьера Великобритании поборются 8 кандидатов, сообщает Sky News. Все кандидаты получили 20 голоcов от консерваторов в парламенте, необходимых для учаcтия в первом туре выборов. Изначально на пост баллотировалось 11 политиков, но глава Минтранса Грант Шаппс, экс-глава Минздрава Саджид Джавид и экс-зампред Консервативной партии Рехман Чишти отозвали свои кандидатуры. В списке претендентов также присутствует действующая глава МИД Британии Лиз Трасс.

Кандидатами на пост главы Британского правительства оказались экс-глава Минфина Риши Сунак, младший министр по торговой политике Пенни Мордонт, глава МИД Лиз Трасс, председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат, бывший глава МИД Джереми Хант, генеральный прокурор Суэлла Браверман, экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох и глава Минфина Надхим Захави.

7 июля Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Политик пообещал максимальную поддержку будущему лидеру консерваторов и кабмина.

Министр культуры страны Надин Доррис заявила, что кандидаты на пост премьер-министра устроят «кровавую баню» в борьбе за должность. По ее мнению, после отставки Бориса Джонсона «псы ада» были «спущены с цепи».