Четыре корабля НАТО вошли в порт Хельсинки Четыре корабля НАТО вошли в порт Хельсинки для совместных учений

Фото Sonja Jordan/imagebroker.com/Global Look Press

В порт Хернесаари в финском Хельсинки вошли четыре корабля из США, Германии и Франции. Об этом сообщает Yle News. По данным издания, американские и немецкие суда будут участвовать в учениях в Балтийском море.

Согласно данным Министерства обороны Финляндии, данные визиты были запланированы ещё несколько недель назад. В текущем году ожидается ещё порядка 20 учебных мероприятий, в том числе восемь новых, которые стали частью подготовки к «серому периоду» между подачей заявки и вступлением в НАТО. Об этом рассказал министр обороны страны Антти Кайкконен.

В процессе соискания членства в НАТО мы укрепляем наши партнёрские отношения. Один из способов показать это — то, что мы немного больше тренируемся с нашими близкими партнёрами, и мы определенно увидим другие визиты в ближайшие месяцы, — рассказал министр.

В свою очередь, председатель комитета по обороне парламента страны Петтери Орпо заявил, что проведение учений увеличивает присутствие в регионе стран-партнёров и также является частью плана по обеспечению безопасности Финляндии в рамках вступления в Альянс.



Финляндия и Швеция ранее имели внеблоковый статус, однако приняли решение о вступлении в НАТО вскоре после того, как Россия начала спецоперацию на Украине.