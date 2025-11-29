День матери
29 ноября 2025 в 15:59

«Будет обычным бойцом»: Ермаку предложили «другую жизнь» на фронте

Офицер ВСУ Черновол предложила Ермаку стать оператором беспилотников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку предложили службу в зоне боевых действий в качестве оператора беспилотника, заявила офицера ВСУ Татьяна Черновол в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Она заявила о готовности принять экс-чиновника в свой взвод на условиях полной анонимности и отсутствия публичности. Черновол отметила, что Ермак сможет начать службу вторым номером с последующим обучением пилотированию дронов.

Готова взять Ермака в свой взвод. Я без иронии и сарказма. Реально мне нужны бойцы, мне очень не хватает. <...> Будет обычным бойцом без прошлого... Это как другая жизнь, как параллельная реальность, — написала она.

Черновол подробно описала условия службы: жизнь в подвалах и на позициях без контактов с внешним миром, работа штурманом и снаряжение дронов боеприпасами. Она подчеркнула, что профессиональное пилотирование требует знания местности и умения находить цели, поэтому новички начинают со второстепенных задач.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Ермак не готов к участию в боевых действиях. Парламентарий указал на недостаточную физическую подготовку экс-чиновника, несмотря на его относительно молодой возраст.

