В Госдуме оценили боевую подготовку Ермака Депутат Колесник: Ермак не готов к участию в боевых действиях

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак не готов к участию в боевых действиях, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с Lenta.ru. Парламентарий указал на недостаточную физическую подготовку экс-чиновника, несмотря на его относительно молодой возраст.

Ну пусть идет, попытается с нашими бойцами там повоевать. Рыхлый парень-то для того, чтобы участвовать в военных действиях, неподготовленный, невзирая на то что достаточно молодой возраст, — заявил депутат.

Колесник отметил, что в зоне специальной военной операции успешно участвуют в боях и более возрастные российские бойцы, но они, по его словам, поддерживают хорошую физическую форму.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Ермак после отставки должен не забыть взять с собой на фронт «бракованный» бронежилет. Дубинский сыронизировал, что политик может отправиться на тот участок фронта, где нет фортификаций. Он объяснил это тем, что украинское руководство нажилось на средствах, выделенных на строительство укреплений.