Bloomberg узнал, какие страны ЕС заморозили больше всего российских активов Bloomberg: Франция, Австрия и ФРГ заморозили больше всего российских активов среди стран Евросоюза

Фото: Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr/Global Look Press

Большая часть замороженных российских активов приходится на Германию, Францию, Ирландию и три другие страны Евросоюза (ЕС). Как сообщает Bloomberg, общая сумма заблокированного имущества в этих странах достигла €13,9 млрд ($14 млрд). В Австрии, Бельгии и Люксембурге активы РФ заморозили на €12,7 млрд ($12,8 млрд). По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, названные шесть государств-членов Европейского союза четко выполняют работу по заморозке российского имущества. К оставшимся представителям стран ЕС есть вопросы.

Есть шесть государств-членов, которые четко выполняют эту работу (по заморозке активов. — NEWS.ru). У нас сложилась ситуация, когда одни государства-члены предоставляют нам много информации, другие предоставляют нам информацию об очень малых суммах, что очень сильно усложняет нам (Евросоюзу. — NEWS.ru) работу, — заявил Рейндерс.

В марте Евросоюз создал специальную целевую рабочую группу под названием «схватить и заморозить» для улучшения координации по вопросу блокировки активов РФ. Рейндерс отметил, что опергруппа позволила «значительно увеличить» количество замораживаемых активов в некоторых странах.

Проблема остается в том, что иногда мы не получаем ответа, от сотрудников данной целевой группы, где присутствуют все (страны-члены ЕС. — NEWS.ru), или мы получаем некорректную информацию о суммах, в сравнении с размером территории страны, — добавил Рейндерс.

Ранее в Минфине США сообщили, что созданная Вашингтоном международная группа «Российские элиты, доверенные лица и олигархи» приняла меры по блокировке или заморозке подсанкционных российских активов на общую сумму более $30 млрд. В основном это активы, которые были найдены на счетах. Были также заблокированы активы Центрального банка России на сумму около $300 млрд за последние 100 дней.