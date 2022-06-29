Международная группа заблокировала $30 млрд российских активов Минфин США: Международная группа по «элите РФ» заблокировала $30 млрд российских активов

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Созданная Соединенными Штатами международная группа, которая занимается поисками российских активов, предприняла новые меры по блокировке или заморозке на общую сумму более $30 млрд, сообщает Минфин США. Как говорится на сайте ведомства, в основном это активы, которые были найдены на счетах.

Рабочая группа «Российские элиты, доверенные лица и олигархи» (REPO) прибегла к широкой, многосторонней координации, чтобы заблокировать или заморозить подсанкционные российские активы на сумму более $30 млрд, — говорится в заявлении группы.

Кроме того, в сообщении отмечается, что США также арестовали дорогое имущество россиян, которые ранее попали под западные санкции, и в жесткой форме ограничили для них доступ к мировой системе финансов. В заявлении подчеркивается, что на этом деятельность группы не закончена: в ближайшее время отслеживание активов РФ будет продолжаться.

В саму группу по поиску российских активов входят представители нескольких стран: Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии, а также Еврокомиссии.

Ранее издание Global Times написало, что решение Белого дома заморозить российские активы ударило по репутации Вашингтона. Китайские журналисты полагают, что финансовые институты США потеряли доверие со стороны иностранных инвесторов. В издании отметили, что никакие слова западных лидеров не смогут убедить зарубежных вкладчиков в безопасности их состояний после рестрикций США в отношении России.