GT: США не смогут восстановить мировое доверие после заморозки активов РФ

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Решение Белого дома заморозить российские активы ударило по репутации Вашингтона, пишет Global Times. Китайские журналисты полагают, что финансовые институты США потеряли доверие со стороны иностранных инвесторов. В издании отметили, что никакие слова западных лидеров не смогут убедить зарубежных вкладчиков в безопасности их состояний после рестрикций США в отношении России.

Вследствие односторонних санкций США заморозили активы, принадлежащие россиянам и их правительству, на десятки миллиардов. Если страна, преследуя свои корыстные политические интересы, готова в доли секунды отбирать государственные и частные иностранные счета, то никакие слова политиков не убедят зарубежных инвесторов в безопасности их капитала, — сказано в тексте статьи.

Автор материала обратился к высказыванию главы американского Минфина Джанет Йеллен о нелегальности изъятия российского имущества в пользу Киева. По мнению журналиста, позиция Йеллен говорит о возможном начале дискуссий о придании процессу конфискации активов РФ законного статуса. Обозреватель считает, что после наложения санкций на имущество россиян США подписали себе смертный приговор.

Кажется, США разыгрывают стратегию «хороший полицейский — плохой полицейский», где Белый дом в попытке успокоить европейских союзников призывает к аресту российских государственных счетов, а Йеллен в то же время старается убедить иностранных инвесторов в том, что хранить свои деньги в США по-прежнему безопасно, — заявил автор статьи.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что экспроприация активов российского Центробанка не является законной с точки зрения норм США и других стран. Но эта возможность обсуждается.