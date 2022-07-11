«Безопасных зон не осталось»: военкор высказался об обстрелах Донецка Военкор Онуфриенко заявил, что в Донецке не осталось безопасных от обстрелов ВСУ зон

Фото: lug-info.com

ВСУ активно обстреливают Донецк, в городе не осталось безопасных зон, украинцы специально наносят удары по тем местам, где нет никакой техники или военных, считает военный эксперт Михаил Онуфриенко. Он считает, что обстрелы ДНР приобрели более агрессивный характер по сравнению с 2014 годом, передает ИА SM-News.

По сравнению с тем, что было в 2014–2015 годы — это день и ночь. По крайней мере, тогда были районы города, которые они не обстреливали, это можно было спокойно знать. А сейчас безопасных зон уже не осталось. Причём совершенно сознательно бьют по территориям, где никаких вооружённых сил нет. Все прекрасно знают, что там им просто делать нечего, — высказался Онуфриенко.

Он считает, что Россия и ее союзники в рамках спецоперации в любом случае будут нести человеческие потери до тех пор, пока не будет свергнут киевский режим. По мнению военного эксперта, напряженная ситуация в регионе пойдет на спад только после поражения ВСУ.

Ранее городская больница имени Евгения Карабелеша в Херсоне получила повреждения в ходе ракетного обстрела со стороны ВСУ. Стало известно, что украинская армия обстреляла жилые районы города из американских РСЗО HIMARS.