Арестович впервые назвал общее число потерь ВСУ Арестович: с начала спецоперации на Украине погибло до 10 тысяч бойцов ВСУ

Фото: twitter.com/defenceu

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович впервые с начала спецоперации России озвучил общее число потерь Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает украинское агентство ТСН. Советник также раскритиковал западных союзников за проявления медлительности в передаче оружия Киеву.

В интервью Марку Фейгину (включён в РФ в реестр СМИ-иноагентов) он сообщил, что на Украине в начае конфликта погибало порядка 100 человек в сутки. На вопрос Фейгина, можно ли исходя из этих подсчётов сказать, что ВСУ потеряли до 10 тысяч бойцов, Арестович ответил: «Да, где-то так».

Он также подверг критике западных союхников, заявив, что те сликшмо медленно передают Украине необходимое вооружение.

Ранее другой советник фиса главы украинского государства Михаил Подоляк также сообщил, что ежедневные потери украинских военных составляют порядка 100-200 человек. В свою очередь, министр обороны страны Алексей Резников рассказал, что потери составляют до 100 человек в день убитыми и до 500 ранеными.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил данные Резникова о потерях. В своей речи он также отмечал, что Украина после получения американских РСЗО не собирается атаковать территорию РФ.