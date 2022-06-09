Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что ежедневно ВСУ терпит серьезные потери личного состава. Согласно его данным, каждый день погибает около 100 человек, еще 500 — ранены.
Украина теряет на фронте до сотни убитых и до 500 раненых бойцов ежедневно, — написал Резников в своем Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена).
Он также подчеркнул, что Украина продолжит настаивать на поставках тяжелого вооружения. По мнению Резника, у Киева «нет страха перед Кремлем, в отличие от многих других». Глава Минобороны Украины подчеркнул, что страна намерена получить «значительно количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил данные Резникова о потерях. В своей речи он отмечал, что Украина после получения американских РСЗО не собирается атаковать территорию РФ.