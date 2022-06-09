На Украине назвали ежедневные потери ВСУ Министр обороны Украины Резников: ежедневно ВСУ теряет сто человек убитыми и 500 ранеными

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

Солдаты вооружённых сил Украины

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что ежедневно ВСУ терпит серьезные потери личного состава. Согласно его данным, каждый день погибает около 100 человек, еще 500 — ранены.

Украина теряет на фронте до сотни убитых и до 500 раненых бойцов ежедневно, — написал Резников в своем Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Он также подчеркнул, что Украина продолжит настаивать на поставках тяжелого вооружения. По мнению Резника, у Киева «нет страха перед Кремлем, в отличие от многих других». Глава Минобороны Украины подчеркнул, что страна намерена получить «значительно количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил данные Резникова о потерях. В своей речи он отмечал, что Украина после получения американских РСЗО не собирается атаковать территорию РФ.