В офисе Зеленского назвали цифры ежедневных военных потерь Украины Подоляк: Украина теряет в день от 100 до 200 военных убитыми

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Ежедневно Украина теряет убитыми от 100 до 200 военнослужащих. Об этом в интервью BBC рассказал советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. По его словам, причинам этого является отсутствие у Украины необходимых типов вооружения.

Подоляк отметил отсутствие паритета между возможностями России и Украины. По его словам, Киеву нужны от Запада сотни артиллерийских систем, в частности — порядка 300 реактивных систем.

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что ежедневно ВСУ терпит серьёзные потери личного состава. Согласно его данным, каждый день погибает около 100 человек, еще 500 — ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил данные Резникова о потерях. В своей речи он также отмечал, что Украина после получения американских РСЗО не собирается атаковать территорию РФ.