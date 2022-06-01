Зеленский заявил о ежедневной потере Украиной до 100 солдат

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ежедневно теряет порядка 60–100 солдат. Количество раненых составляет около 500 человек в день. Об этом украинский лидер заявил в интервью телеканалу Newsmax.

Ситуация на востоке [Украины] очень тяжёлая. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и что-то около 500 человек раненными в бою, — сообщил Зеленский.

Комментируя сообщение о том, что Украина после получения американских РСЗО может использовать их для ударов по России, украинский президент сказал, что Киев не собирается атаковать территорию РФ. Что касается территориальных уступок, то это исключено, сообщил Зеленский.

Украина не намерена уступать свои территории, но связанные с ними сложности могут обсуждаться, — заявил президент Украины.

Ранее сообщалось, что США 1 июня объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $700 млн. В него, в частности, войдут ракетные системы HIMARS.