AFP: Франция поставила первые ракеты SCALP Украине

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Франция уже приступила к поставкам ракет дальнего радиуса действия SCALP на Украину, пишет AFP со ссылкой на источник в Минобороны страны. По его словам, ракеты были отправлены сразу после соответствующего заявления президента республики Эммануэля Макрона.

Первые ракеты были поставлены в тот момент, когда президент Франции Эммануэль Макрон об этом объявил, — заявил собеседник агентства на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Агентство Reuters в свою очередь сообщило, что Париж согласился передать Киеву значительное количество ракет. При этом украинские военнослужащие не смогут использовать их на самолетах западного производства. По информации агентства, Франция не рассматривает решение о поставках ракет как возможную эскалацию напряженности.

Ранее в правительстве Нидерландов сообщили, что Киеву будет выделен второй пакет помощи, объем которого составит €118 млн. Деньги будут направлены на здравоохранение, восстановление инфраструктуры, зданий и объектов, на медицинское оборудование и поддержку мобильных госпиталей. Большая часть средств будет выделена из государственного резерва Нидерландов.