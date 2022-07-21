«А у вас в квартире газ. А у нас?»: глава МИД Венгрии прилетел в Москву Правительству Орбана срочно нужны поставки из России, чтобы погасить разгорающееся недовольство венгров

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Петер Сийярто, Сергей Лавров

Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто неожиданно прибыл в Москву на переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, вице-премьерами Александром Новаком и Денисом Мантуровым, причем встреча была согласована буквально в считанные дни.

Хочу, чтобы венгры могли готовить пищу, чтобы у них была горячая вода, чтобы венгерское правительство нормально работало, чтобы сохранялись рабочие места, — заявил Петер Сийярто на пресс-конференции после переговоров с Лавровым, говоря о причинах своего визита.

«Реальность остается реальностью — без источников из России невозможно закупить дополнительно 700 млн кубических метров газа», — подчеркнул Сийярто. — «Можно мечтать и строить воздушные замки, но такова реальность... Мы в Венгрии предприняли все необходимые меры, чтобы принять дополнительно такое количество газа через южное направление, через интерконнектор, который находится на границе со Словакией и Австрией, то есть ежедневно мы можем принять 20 миллионов кубометров».

Венгрия потребляет около 10 млрд кубометров газа в год, 85% газа поступает из России.

Фото: gazprom

Также Сийярто призвал к скорейшему окончанию боевых действий на Украине. «Мы хотим мира для Украины, мы хотим мирных переговоров и прекращения огня», — подчеркнул он. При этом двумя днями ранее Левенте Мадяр, заместитель Сийярто, заявил на встрече с мэром Львова, что «сама Венгрия не будет поставлять свое оружие — это наша стратегическая позиция. Однако третьи страны могут пользоваться нашей территорией».

Интересам наших стран в полной мере отвечает полное выполнение долгосрочных контрактов на экспорт природного газа из России, которые были заключены в прошлом году, — заявил Лавров на переговорах в Москве. — Сегодня наши коллеги сообщили о заинтересованности венгерского правительства дополнительно закупить природный газ в текущем году. Эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена.

Помимо этого, Лавров отметил, что сотрудничество России и Венгрии продолжается, и призвал Будапешт развивать совместные проекты в энергетике и транспорте, такие как АЭС «Пакш-2», строительство которой может начаться уже этой осенью, а также «обсудить сотрудничество в ООН, ОБСЕ и на других международных площадках».

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Также глава МИД РФ не упустил случая напомнить о сложностях Евросоюза.

В ЕС идет борьба между евробюрократией и желанием стран — членов объединения понимать границы полномочий Брюсселя... Могу пожелать Евросоюзу, чтобы он преодолел нынешние кризисы, и могу пожелать успеха странам, которые настаивают, что их политика будет определяться их национальными интересами, — сказал министр.

Штир Габор, руководитель внешнеполитической редакции венгерской ежедневной консервативной газеты «МадьярHемзет», считает, что газ из России сейчас крайне необходим для устойчивости венгерского правительства.

Венгерское правительство хочет обезопасить себя. В стране очень большие проблемы со средствами в бюджете, поэтому необходим газ, причем со скидкой и в значительных объемах. Плюс растет недовольство венгерского населения, опасающегося холодной зимы и роста коммунальных расходов. Поэтому от договоренностей с Россией сейчас для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана зависит многое. Габор Штир эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай»

В середине июля Сийярто уже заявил, что в связи с боевыми действиями на Украине надо быть готовыми к перебоям с поставками топлива, поэтому Будапешт принял решение закупать как можно больше газа сверх того количества, что зафиксировано в долгосрочных контрактах, сообщает венгерский новостной портал Napi.

По всей видимости, дополнительной причиной приезда главы МИД Венгрии в Москву стало предложение Еврокомиссии снизить спрос на газ на 15% в течение следующих восьми месяцев. Правда, сначала это предложение должно быть одобрено большинством стран — членов ЕС. Однако Венгрия, Испания, Италия, Польша и Португалия уже выразили недовольство подобной инициативой.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Напомним, что ранее власти Венгрии объявили чрезвычайное положение в сфере энергетики и приняли пакет по экономии энергоресурсов, состоящий из семи пунктов:

увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров;

поиск дополнительных 700 кубометров газа для заполнения хранилищ;

запрет на экспорт энергоносителей и дров;

увеличение добычи угля;

ускорение перезапуска блоков угольной электростанции «Матра», продление срока работы АЭС «Пакш»;

сокращение льготной программы коммунальных платежей.

И хотя в самой Венгрии ситуация лучше, чем во многих странах ЕС, но все равно вызывает опасения.

Увеличение инфляции, рост цен на энергоносители и продукты питания, повышение процентных ставок и, как следствие, удорожание кредитов ясно показывают, что мир, в том числе и Венгрия, движется к экономическому спаду. Будет ли это действительно рецессия или очень сильное замедление, сейчас неизвестно, но рассчитывать на радикальное улучшение ситуации не приходится, заявил 21 июля министр финансов Венгрии Михай Варга.

Тем временем оппозиция, например правая националистическая партия «Йоббик», обвиняет власти в бездействии на краю пропасти.

Венгрия в кризисе, курс форинта упал, инфляция зашкалила, мы не можем получить средства, причитающиеся Венгрии от Европейского союза из-за несогласия Будапешта с Брюсселем, и страна движется к рецессии, которую давно не видели и не переживали, — заявил неделю назад президент «Йоббик» Мартон Дьёндьёши.

По его словам, это происходит из-за политики правительства, а не из-за спецоперации на Украине.