В Подмосковье горит цех по производству ковров на 2000 кв. м

В подмосковном посёлке Верея под Орехово-Зуево горит цех по производству автомобильных ковров. Как сообщил источник телеканалу «360», существует угроза взрывов баллонов и распространения огня. Пожару присвоили второй (повышенный) номер сложности. В соцсетях публикуют видео с места.

Очевидцы сообщили, что слышны хлопки. В МЧС подтвердили факт возгорания и уточнили, что площадь составила около двух тысяч квадратных метров.

Цех производства автомобильных фар. Слышны хлопки. Видимо, шифер взрывается. Пожар уже локализовали пожарные, — написали в соцсетях очевидцы.

Информации о пострадавших нет, добавили в пресс-службе МЧС. По данным ТАСС, пожар уже распространился на два одноэтажных здания и две бытовки. Он быстро распространяется и может перейти ещё на одно двухэтажное строение.

Ранее россияне определили перечень самых опасных профессий, который возглавили пожарные, сапёры и шахтёры, и заявили, что представителям опасных профессий необходимо доплачивать. Так, 60% опрошенных назвали самой опасной профессию пожарного. В список также вошли профессии военного (33%), космонавта (26%), пилота (23%), полицейского (22%), водителя (15%) и врача (12%).