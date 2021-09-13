Россияне составили рейтинг самых опасных профессий

Россияне определили перечень самых опасных профессий, который возглавили пожарные, сапёры и шахтёры, и заявили, что представителям опасных профессий необходимо доплачивать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Так, 60% опрошенных назвал и самой опасной профессию пожарного, а 47% — сапёра. 46% выделили опасность работы шахтёром, а 42% — спасателем. В список также вошли профессии военного (33%), космонавта (26%), пилота (23%), полицейского (22%), водителя (15%) и врача (12%).

При этом 95% россиян уверены, что представителям опасных профессий нужно доплачивать «за опасность». Суммы доплат при этом разнятся: 7% заявили, что доплаты должны составлять до 10% оклада, 32% заявили о размере в 10–30% от оклада, а 40% — о размере в 30–50%. Еще 21% россиян уверены, что доплаты должны превышать половину официальной зарплаты.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение расширить список специальностей, в которых экономика страны нуждается больше всего. В обновлённый перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе учитель дошкольных учреждений, агроном, врач, гостиничный администратор. Правительство будет выплачивать стипендии студентам, которые проходят обучения по этим специальностям, сумма финансовой поддержки будет зависеть от успеваемости и достижений учащегося.