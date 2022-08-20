В египетской Александрии загорелся торговый центр В городе Александрия в Египте произошёл пожар в торговом центре Carrefour

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В торговом центре Carrefour, расположенном в городе Александрия в Египте, произошёл пожар. Об этом сообщает новостной портал Sada El Balad со ссылкой на фотографии очевидцев.

По данным портала, информацию о происшествии получил директор службы безопасности Александрии генерал-майор Халед Аль-Барави. Силы гражданской защиты и пожарные пытаются взять огонь под контроль. По факту инцидента составлен протокол.

Видео пожара опубликовал новостной портал Masrawy. Точной информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что рядом с аэропортом Сочи произошёл пожар из-за возгорания хозяйственной постройки. ГУ МЧС России по Краснодарскому краю позже объявило, что возгорание было локализовано.