Труп младенца нашли в мусорке в Москве

https://static.news.ru/photo/1f325a0e-bc9c-11eb-9d14-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело новорождённого ребёнка нашли в мусорном контейнере на юго-западе Москвы. Столичная прокуратура начала проверку в связи с происшествием, говорится на сайте ведомства.

Силовики сообщили , что труп младенца мужского пола был обнаружен возле жилого дома на Ленинградском проспекте. Сейчас на месте работает Гагаринский межрайонный прокурор Павел Кобзарев.

Прокуроры намерены установить обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске нашли тело новорождённого младенца в мусорном контейнере. Врачи зарегистрировали биологическую смерть. Следователи ищут родителей ребёнка и выясняют обстоятельства, при которых он оказался в мусорном баке.

Аналогичная история произошла в Волгограде, где работники мусороперерабатывающего заводе обнаружили тела двоих новорождённых детей. Их мать долгое время не знала, что беременна, будучи уверенной, будто просто набрала вес. Родив дома мёртвую двойню, женщина не придумала ничего лучше, как выбросить младенцев в мусор.