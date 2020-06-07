Трое взрослых и ребёнок стали жертвами аварии на Украине

https://static.news.ru/photo/73209154-a955-11ea-b12d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

На украинской трассе Киев — Чоп на территории Ровенской области произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей и грузовика. В результате аварии погибли четыре человека, в числе которых был один ребёнок, сообщили 8 июня в пресс-службе регионального управления полиции.

Отмечается, что столкновение со смертельным исходом произошло накануне в 18:25 по местному времени.

Авария случилась в селе Белая Криница. По предварительной информации, четыре человека погибли, ещё один пострадал, — сообщается на сайте управления Национальной полиции.

Как ранее передавал NEWS.ru, два автомобиля, один из них Ferrari, попали в аварию в Санкт-Петербурге. В результате инцидента погиб один человек.

Ещё двое получили травмы, рассказали в местном УГИБДД. Инцидент произошёл на перекрёстке Большого проспекта и Введенской улицы.