Человек погиб в ДТП с Ferrari в Санкт-Петербурге

Два автомобиля, один из них Ferrari, попали в аварию в Санкт-Петербурге. В результате инцидента погиб один человек.
Ещё двое получили травмы, рассказали в местном УГИБДД. Инцидент произошёл на перекрёстке Большого проспекта и Введенской улицы,
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, люксовый автомобиль Aston Martin попал в ДТП из-за того, что его владелец устроил гонки с водителем другой машины. Иномарка снесла дорожный знак, зацепила бортик подземного перехода и вылетела на тротуар.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен