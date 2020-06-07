Человек погиб в ДТП с Ferrari в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/9c5a6f6c-8ceb-11ea-b48c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два автомобиля, один из них Ferrari, попали в аварию в Санкт-Петербурге. В результате инцидента погиб один человек.

Ещё двое получили травмы, рассказали в местном УГИБДД. Инцидент произошёл на перекрёстке Большого проспекта и Введенской улицы, передаёт РИА Новости.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, люксовый автомобиль Aston Martin попал в ДТП из-за того, что его владелец устроил гонки с водителем другой машины. Иномарка снесла дорожный знак, зацепила бортик подземного перехода и вылетела на тротуар.