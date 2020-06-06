Водитель на элитном спорткаре Aston Martin устроил гонки и ДТП в Москве

https://static.news.ru/photo/487e7c0c-a79a-11ea-96a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: COVER Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Люксовый автомобиль Aston Martin попал в ДТП на Новом Арбате в Москве, из-за того, что его владелец устроил баттл с водителем другой машины. Иномарка промчалась на большой скорости по улице, снесла дорожный знак, зацепила бортик подземного перехода и пролетела по тротуару с десяток метров.

О том, что владелец авто за 15 млн рублей устроил гонки, можно судить по записи с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей момент ДТП. На видео можно разглядеть, как две машины меряются скоростью друг с другом, сообщает Пятый канал.

В результате аварии сильно пострадал сам спорткар — у Aston Martin отлетело колесо, повреждены капот и моторный отсек.

Телеканал сообщает, что машина принадлежит заместителю генерального директора по информационным технологиям авиакомпании «Сибирь» Павлу Воронину. Но был ли он сам за рулём, неизвестно. Однако Воронина видели на месте происшествия. он общался с сотрудниками ГИБДД.

Также известно, что в результате аварии пострадала девушка. Но она отказалась от госпитализации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый серийный автомобиль Rapide E представлен компанией Aston Martin на международном автосалоне в Шанхае. Именно на этой машине будет ездить Джеймс Бонд в новом фильме.