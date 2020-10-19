Рысь напала на девочку в Подмосковье

В одном из коттеджных посёлков Истринского городского округа Московской области рысь напала на девочку, которая гуляла с собакой. Сосед услышал крики школьницы и помог отогнать животное.
Дикая кошка сначала напала на собаку, а затем набросилась и на ребёнка. Родители девочки рассказали, что животное прокусило пострадавшей руку. Теперь она боится выходить на улицу,
По данным журналистов, рысь сбежала из вольера, где её держал сосед.
Участковый сказал, что дело передали в административную комиссию и хозяин будет оштрафован. Но мы не хотим, чтобы рядом с нами жили опасные дикие животные. Это может закончиться ещё более плачевно однажды. Она выглядит как каракал, степная рысь, это сильное, крупное животное, — рассказала мать девочки.
После сообщений о ЧП региональная прокуратура начала проверку,
Как ранее писал NEWS.ru, жителям Москвы, которые относятся к группам риска, во время пандемии коронавируса рекомендовали избегать контактов с домашними животными.