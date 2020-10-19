Рысь напала на девочку в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/5d4114a8-1200-11eb-853d-fa163e074e61_660.jpg Фото: mpiet/wikipedia.org

В одном из коттеджных посёлков Истринского городского округа Московской области рысь напала на девочку, которая гуляла с собакой. Сосед услышал крики школьницы и помог отогнать животное.

Дикая кошка сначала напала на собаку, а затем набросилась и на ребёнка. Родители девочки рассказали, что животное прокусило пострадавшей руку. Теперь она боится выходить на улицу, передаёт KP.RU.

По данным журналистов, рысь сбежала из вольера, где её держал сосед.

Участковый сказал, что дело передали в административную комиссию и хозяин будет оштрафован. Но мы не хотим, чтобы рядом с нами жили опасные дикие животные. Это может закончиться ещё более плачевно однажды. Она выглядит как каракал, степная рысь, это сильное, крупное животное, — рассказала мать девочки.

После сообщений о ЧП региональная прокуратура начала проверку, говорится на сайте ведомства.

Как ранее писал NEWS.ru, жителям Москвы, которые относятся к группам риска, во время пандемии коронавируса рекомендовали избегать контактов с домашними животными.