Глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько заявил, что не видит оснований для проведения внеплановой проверки авиакомпании «Уральские авиалинии», самолёт которой экстренно сел в Подмосковье.
Я не вижу оснований для внеплановой проверки авиакомпании, — передаёт его слова ТАСС.
Как писал News.ru, ранее он сказал, что решение посадить самолёт А-321 на кукурузное поле было единственно верным.
ЧП произошло 15 августа из-за столкновения со стаей чаек. Птицы попали в двигатели самолёта, и они вышли из строя. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 23 человека, в том числе девять детей.