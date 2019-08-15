https://static.news.ru/photo/5df7416c-bf52-11e9-b1b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lex Rayton/imageBROKER.com/Global Look Press

Глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько заявил, что не видит оснований для проведения внеплановой проверки авиакомпании «Уральские авиалинии», самолёт которой экстренно сел в Подмосковье.

Я не вижу оснований для внеплановой проверки авиакомпании, — передаёт его слова ТАСС .

Как писал News.ru, ранее он сказал, что решение посадить самолёт А-321 на кукурузное поле было единственно верным.

ЧП произошло 15 августа из-за столкновения со стаей чаек. Птицы попали в двигатели самолёта, и они вышли из строя. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 23 человека, в том числе девять детей.