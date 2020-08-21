Родные погибших при взрыве в Ярославле получат по миллиону рублей

https://static.news.ru/photo/7b4994dc-e449-11ea-b343-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области/vk.com

Семьи людей, которые погибли в результате взрыва на территории Ярославля, получат финансовую помощь в виде одного миллиона рублей. Об этом 22 августа в разговоре с журналистами рассказал мэр города Владимир Волков.

Политик подчеркнул, что решение о выплатах было согласовано с региональной властью.

Семьи погибших, это согласовано с областью, получат по миллиону рублей, — цитирует Волкова ТАСС.

Взрыв произошёл на улице Батова 21 августа. На данный момент найдены тела двух женщин и одного ребёнка. Пока нет данных о том, где могут находиться ещё 38 человек, прописанных в том подъезде, где произошло ЧП.

Представитель ГУ МЧС по региону уточнил, что спасательные работы завершены, людей под завалами больше нет.

Как ранее писал NEWS.ru, при взрыве повреждения получили 12 квартир. Шесть из них уничтожены полностью.