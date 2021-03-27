Москвич погиб под колёсами грузовика

https://static.news.ru/photo/f14adcde-f94f-11ea-a77d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Грузовик сбил человека на севере столицы. В результате ДТП пешеход погиб, рассказали в Главном управлении МВД по Москве.

Инцидент произошёл недалеко от перекрёстка улиц Часовая и Асеева.

Сегодня вечером в районе пересечения ул. Часовая с ул. Асеева водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход погиб, — рассказали в ведомстве.

На месте ЧП в настоящий момент работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, передаёт АГН «Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что в Пермском крае водитель сбил насмерть девятилетнего ребёнка. Мужчина находился за рулём в нетрезвом состоянии. Не справившись с управлением, он допустил наезд на несовершеннолетнего. Тот от полученных травм скончался на месте происшествия.

В Нижнем Новгороде суд приговорил к восьми годам колонии сына генерал-майора юстиции, сбившего на автомобиле группу детей, которые шли в театр. В результате ДТП пострадали девять несовершеннолетних и трое взрослых.