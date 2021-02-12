Пьяный водитель насмерть сбил ребёнка в Пермском крае

https://static.news.ru/photo/a352dfe2-6e00-11eb-ae53-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пермском селе Есаул пьяный местный житель на автомобиле насмерть сбил девятилетнего ребёнка. По факту происшествия назначен комплекс судебных экспертиз. Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело.

ДТП произошло 11 февраля. По данным следствия, мужчина, управляя автомобилем в нетрезвом виде, не справился с управлением и допустил наезд на ребёнка, который съехал с обочины на проезжую часть. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте, пишет РИА Новости.

Ранее 17 автомобилей и рейсовый автобус столкнулись в Краснодарском крае. Один человек пострадал. Авария произошла в Северском районе около 09:30 на федеральной трассе А146 в районе станицы Северской при повороте к хутору Свободному, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. В ДТП помимо автобуса, который направлялся из города Гулькевичи в Геленджик, участвовали 12 легковушек и четыре грузовика. Пострадавший — один из водителей, управлявший легковым автомобилем.

Причиной ДТП, по предварительным данным, стало несоблюдение автовладельцами правил управления транспортными средствами в сложных метеоусловиях, писал NEWS.ru.