Сын генерала получил восемь лет за сбитых детей в Нижнем Новгороде

https://static.news.ru/photo/3a4696d6-6240-11eb-9cdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Нижнего Новгорода, обвиняемый в ДТП с группой школьников в Нижнем Новгороде, приговорён к восьми годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима, передают представители СУ СК РФ по региону. Решение суда в силу пока не вступило.

Фигурант — Виктор Пильганов — является сыном отставного генерал-майора юстиции Александра Пильганова. Последний возглавлял ГСУ МВД по Нижегородской области с мая 2011 года по декабрь 2014 года. Прокуратура просила назначить задержанному 11 лет и 1 месяц колонии общего режима. Виновным себя подозреваемый не признал, передаёт официальный сайт СК РФ по региону.

По данным оперативников, ЧП произошло 7 декабря 2019 года. Виктор Пильганов, выезжая на автомобиле Toyota с прилегающей территории на улице Горького в Нижнем Новгороде, пересёк встречную полосу и столкнулся с Audi, вылетевшей от удара на тротуар и врезавшейся в школьников, шедших в театр.

В результате аварии травмы получили трое взрослых и девять детей в возрасте 15 лет. Всех учащихся госпитализировали, трём потребовалось оперативное вмешательство. Один подросток получил тяжёлые повреждения. Кроме того, в больницу доставили учительницу и маму одной из школьниц. Также одна из женщин умерла от увечий.

Накануне сын бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максим был признан виновным по делу о смертельном ДТП. Советский районный суд Брянска приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Кроме того, суд лишил Максима Резунова права на управление транспортными средствами на два с половиной года. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее NEWS.ru сообщал, что два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области. Четыре человека погибли от полученных в аварии травм. ДТП произошло около 19:00 (18:00 мск) в Энгельсском районе неподалеку от села Титоренко на шоссе Энгельс — Ершов — Озинки. По данным областного управления ГИБДД, столкнулись машины марок Daewoo Nexia и Opel. Водитель и пассажир каждого автомобиля скончались на месте до прибытия медиков.