Два человека погибли в пожаре в больнице Татарстана

Пожар возник в больнице города Зеленодольска Республики Татарстан. В настоящее время известно о двух погибших.
Об этом журналистам ТАСС
Ранее NEWS.ru писал, что 12 мая в отделении реанимации петербургской больницы Святого Георгия произошёл пожар. По предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ «Авента-М» Уральского приборостроительного завода. Также пожар произошёл в больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Там тоже загорелся аппарат ИВЛ. Оба устройства были произведены на Уральском приборостроительном заводе.
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