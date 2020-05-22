Два человека погибли в пожаре в больнице Татарстана

https://static.news.ru/photo/f6ce824a-94a6-11ea-9a60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар возник в больнице города Зеленодольска Республики Татарстан. В настоящее время известно о двух погибших.

Об этом журналистам ТАСС сообщили в местном Минздраве. На место выехал региональный министр здравоохранения Марат Садыков.

Ранее NEWS.ru писал, что 12 мая в отделении реанимации петербургской больницы Святого Георгия произошёл пожар. По предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ «Авента-М» Уральского приборостроительного завода. Также пожар произошёл в больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Там тоже загорелся аппарат ИВЛ. Оба устройства были произведены на Уральском приборостроительном заводе.