Потасовка, произошедшая в супермаркете на территории столичного района Бибирево, попала на видео. Конфликт произошёл между посетителями и сотрудниками магазина.
Инцидент произошёл в супермаркете на улице Лескова. На записи с камеры наблюдения видно, как трое мужчин разговаривают у стойки с продуктами, после чего двое отходят в сторону, а третий рассовывает товары по карманам, передаёт
На выходе из супермаркета его сотрудники попытались остановить расхитителей продуктов, но те оказали сопротивление. После инцидента руководство магазина обратилось в правоохранительные органы.
Как писал News.ru, ранее четыре человека подрались в очереди петербургского «Бургер Кинга». Дело закончилось стрельбой.