https://static.news.ru/photo/1d874b22-bd0e-11e9-b661-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Потасовка, произошедшая в супермаркете на территории столичного района Бибирево, попала на видео. Конфликт произошёл между посетителями и сотрудниками магазина.

Инцидент произошёл в супермаркете на улице Лескова. На записи с камеры наблюдения видно, как трое мужчин разговаривают у стойки с продуктами, после чего двое отходят в сторону, а третий рассовывает товары по карманам, передаёт телеканал РЕН .

На выходе из супермаркета его сотрудники попытались остановить расхитителей продуктов, но те оказали сопротивление. После инцидента руководство магазина обратилось в правоохранительные органы.

Как писал News.ru, ранее четыре человека подрались в очереди петербургского «Бургер Кинга». Дело закончилось стрельбой.