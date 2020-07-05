ЧП

Автобус загорелся на трассе под Москвой

18:39, 05 июля 2020
Фото: 50.mchs.gov.ru

Частный пассажирский автобус загорелся на 36-м километре трассы М-4 «Дон». В результате ЧП никто не пострадал.

Инцидент произошёл в Московской области, сообщили в МЧС. Транспортное средство направлялось из столицы в Дагестан. На борту было 16 пассажиров, многие из них отправились в путь на следующем автобусе, передаёт РИА Новости.

В настоящий момент пламя локализовано на площади 10 кв. м.

Источник в экстренных службах рассказал журналистам ТАСС, что транспортное средство было марки Volvo.

Ранее NEWS.ru писал, что лайнер авиакомпании Ryanair загорелся в небе. Самолёт следовал из Берлина в Афины. Возгорание произошло в кабине пилотов. Судно совершило экстренную посадку в аэропорту в Салониках.

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