Выдачи ипотеки в РФ упали в апреле почти на 40%

https://static.news.ru/photo/61c1f90e-9e5e-11ea-8bd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В апреле объёмы выданной в России ипотеки упали на 39% — на 184 млрд рублей. Сокращение по большей части затронуло Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, следует из данных Объединённого кредитного бюро.

Отмечается, что большое влияние здесь оказывают неопределённость россиян из-за коронавируса и карантинные меры.

Кроме того, на 33% снизилось количество ипотек — до 81,5 тысячи по сравнению с мартом, сообщают «Известия» со ссылкой на ОКБ.

По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, сделки по покупке недвижимости имеют длительный цикл оформления, поэтому банки в апреле предоставили значительное число кредитов, работа над которыми началась до введения ограничительных мер.

Как ранее писал NEWS.ru, российское правительство решило смягчить требования к капиталу банков, которые готовы предоставлять резидентам преференциальных режимов на Дальнем Востоке кредиты по льготной ставке, субсидируемой государством.